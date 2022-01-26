Эр-Рамади, Ирак, , 11:44 — REGNUM Три ракеты взорвались в окрестностях офиса спикера парламента Ирака Мухаммада аль-Халбуси. Об этом 26 января сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, в результате обстрела пострадали как минимум три человека.

«Три ракеты были выпущены из района Дираа Дийла… по району Карма к востоку от Аль-Анбара. Одна ракета упала недалеко от штаб-квартиры Аль-Халбуси, вторая упала на рынке «Карма», третья упала возле мечети «Карма» и нанесла серьезный материальный ущерб, а четвертая упала вдали от жилых районов», — цитирует Al-Sumariya источник в службах безопасности Ирака.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что шиитские военизированные формирования отказались признавать итоги парламентских выборов в Ираке.