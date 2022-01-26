Пенза, 26 января 2022, 11:38 — REGNUM В Пензенской области в 2022 году будут созданы 37 юнармейских классов. Из регионального бюджета на их финансирование выделят более 5,5 млн рублей (около 150 тыс. на класс), заявил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.
В Пензенской области функционируют 403 территориальных отряда и 30 местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего в движение вовлечено 8974 человек, из них 7,4 тыс. — учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет.
В 2020—2021 годах в Пензенской области открыли четыре дома Юнармии. Лидерами по развитию движения среди муниципальных районов и городских округов по итогам прошлого года стали Башмаковский, Пачелмский и Никольский районы, а также Пенза.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ингушетии открыли первый Дом юнармии, созданный в среднем специальном образовательном учреждении. Разместился он на базе пожарно-спасательного колледжа в городе Сунжа.
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