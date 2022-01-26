Пенза, 26 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году будут созданы 37 юнармейских классов. Из регионального бюджета на их финансирование выделят более 5,5 млн рублей (около 150 тыс. на класс), заявил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Эмблема юнармии

В Пензенской области функционируют 403 территориальных отряда и 30 местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего в движение вовлечено 8974 человек, из них 7,4 тыс. — учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет.

В 2020—2021 годах в Пензенской области открыли четыре дома Юнармии. Лидерами по развитию движения среди муниципальных районов и городских округов по итогам прошлого года стали Башмаковский, Пачелмский и Никольский районы, а также Пенза.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ингушетии открыли первый Дом юнармии, созданный в среднем специальном образовательном учреждении. Разместился он на базе пожарно-спасательного колледжа в городе Сунжа.

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