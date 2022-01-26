Москва, , 11:37 — REGNUM На глобальных площадках появились признаки стабилизации после обвала, произошедшего в начале недели 24 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Нью-Йоркская фондовая биржа Irving Underhill

«При этом инвесторы остаются в нервозном состоянии, что неудивительно, ведь на этой неделе на заседание Федрезерва наложилась геополитика, что только подпитало волатильность на рынках. Уолл-стрит остается в подавленном состоянии, но темпы распродаж хотя бы замедлились.

25 января по итогам сессии Dow Jones и S&P 500 просели на 0,2% и 1,2% соответственно, тогда как Nasdaq, который остается лидером снижения, обвалился еще на 2,28%.

Если высокотехнологичный индекс уже осваивает зону коррекции, то S&P 500 вот-вот составит ему компанию — до вступления на территории медвежьей коррекции индексу осталось меньше 1%, а значит, это может произойти уже сегодня, 26 января.

На данный момент бенчмарк отступил от рекордного максимума, отмеченного в начале января, на 9,2%.

Азиатские рынки сегодня торговались малоактивно, засев в довольно тесных диапазонах после недавнего всплеска волатильности.

Беспокойство по поводу омикрона и его последствий сохраняется несмотря на замедление роста числа заболевших в Китае, тогда как в Японии правительство решило подстраховаться и ввело дополнительные ограничительные меры.

Nikkei 225 сегодня подешевел в пределах 0,5%, расположившись неподалеку от минимумов декабря 2020 года. Китайский Shanghai Composite приподнялся на 0,66%, гонконгский Hang Seng к концу сессии расположился непосредственно под уровнем открытия, а южнокорейский Kospi лишился 0,41%. В Австралии торги не проводились по случаю национального праздника.

Геополитика остается на радарах инвесторов, но временно отходит на задний план, уступая место Федрезерву США, который огласит итоги заседания 26 января вечером.

Впрочем, на этом заседании никто не ждет изменений в монетарной политике, и игроков больше интересует пресс-конференция Джерома Пауэлла, которая прольет свет на траекторию монетарной политики Центробанка в перспективе 2022 года.

Базовый сценарий предполагает, что регулятор подтвердит намерение начать повышение ставок в марте и затем, возможно, в июне, подключить сокращение баланса. Такой план уже учтен в ценах и никого не удивит, а значит, и реакция рынков будет минимальной, если ФРС воздержится от более агрессивных прогнозов.

При этом глава ЦБ, вероятно, отметит, что негативный эффект от нового штамма «Омикрон» — временное явление, которое не повлияет на стратегию банка в условиях рекордной инфляции.

Подобного рода комментарии способны поддержать доллар, который удерживается на плаву в ожидании вердикта регулятора, получая поддержку от нервозности инвесторов на фоне ситуации вокруг Украины», — пояснил эксперт.

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