Иркутск, , 11:36 — REGNUM Житель Тулуна (Иркутская область) лишился денежных средств, оформленных на него в кредит. Почти в аналогичную ситуацию попала также иркутянка. Подробности сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

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Накануне в дежурную часть полиции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» обратился 44-летний мужчина: он осознал, что стал жертвой аферистов. Заявитель рассказал, что ему поступил телефонный звонок якобы от представителя многофункционального центра оказания гражданам комплекса государственных услуг, который пояснил, что кто-то «взломал» персональные данные мужчины и пытается оформить на него кредит.

Телефонный мошенник уверил гражданина о том, что для отмены операции необходимо выполнить ряд определенных действий, в том числе продиктовать коды подтверждения, которые поступят в смс-сообщении. Ничего не подозревающий мужчина выполнил все требования звонившего и лишился 60 тысяч рублей, которые злоумышленники оформили на него в кредит.

В похожую ситуацию попала 53-летняя иркутянка, которой накануне позвонили с неизвестного номера телефона и сообщили, что злоумышленники взломали ее личный кабинет банка и пытаются похитить деньги. Для предотвращения хищения денежных средств необходимо продиктовать код, направленный в смс-сообщении. После того, как женщина сообщила номер кода, денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей, были списаны аферистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах», известили в Минцифры. Злоумышленники представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Для этого они просят назвать код в SMS. Благодаря этому коду можно войти в аккаунт и узнать личные данные.

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