Киев, 26 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым украинский лидер Владимир Зеленский обсудил развитие конкретных проектов сотрудничества двух стран. Об этом 26 января сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Ильхам Алиев

«Главы государств положительно отметили недавнюю встречу в Киеве и обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития конкретных проектов украинско-азербайджанского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Зеленский поблагодарил азербайджанского лидера за его поддержу суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Народное собрание (парламент) Болгарии соберется 26 января на внеочередное заседание, посвященное проблемам взаимоотношений Украины и Российской Федерации, а также путям преодоления кризиса в Донбассе.