Вашингтон, 26 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств США и Катара договорились о немедленном возобновлении эвакуационных рейсов из Афганистана.

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По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдель Рахман Аль Тани обсудили немедленное возобновление эвакуационных рейсов из Афганистана.

Согласно заявлению, распространённому Госдепартаментом США, Блинкен поблагодарил Катар за его неизменную готовность содействовать безопасному транзиту граждан США, лиц, имеющих вид на жительство и афганских партнёров США

Эвакуационные рейсы из Афганистана приостановлены около двух месяцев назад, несмотря на просьбы граждан США.

CNN ранее сообщала, что полёты были приостановлены из-за противодействия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку они настаивали на том, чтобы у всех пассажиров рейсов имелась виза страны назначения.