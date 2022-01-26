Самара, , 11:52 — REGNUM Информацию о якобы назначенном времени эвакуации жителей домов опровергли в Самаре. Об этом 26 января сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Подъезд. Москва Елена Черенкова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Самаре на нескольких подъездах домов были расклеены листы с информацией о якобы экстренной эвакуации жителей. В объявлениях было указано время эвакуации, жителей также попросили собраться с документами во дворе одного из домов.

«Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Самары отменили занятия после сообщений о минировании.