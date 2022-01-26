Новороссийск, Краснодарский край, 26 января 2022, 11:33 — REGNUM Заключён контракт на проведение комплекса мероприятий по разработке научно-проектной документации с прохождением историко-культурной экспертизы по сохранению объекта культурного наследия в части обследования технического состояния памятника-ансамбля «Малая Земля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя Новороссийска 26 января.
Деньги на проведение мероприятий в сумме 5 млн рублей выделены из бюджета Краснодарского края.
Как пояснили в мэрии, после проведения обследования технического состояния памятника будет составлено задание на проектирование. В нём планируется учесть работы по устранению дефектов, а также восстановлению первозданного вида памятника. После проведения проектно-изыскательных работ и получения заключения экспертизы будут определены необходимые объемы финансирования и уточнены сроки реализации работ по сохранению объекта культурного наследия.
Ансамбль-мемориал «Малая земля» расположен в Новороссийске на побережье Черного моря — на набережной Адмирала Серебрякова, его открыли в 1982 году. Он является частью комплекса мемориала «Героям Великой отечественной войны 1941−1945 года».