Кызыл, 26 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Туве вслед за увеличением прожиточного минимума вырос размер ежемесячных социальных выплат на первого и третьего ребёнка, а также на детей от 3 до 7 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дети

Так, ежемесячное пособие в связи с рождением первого и третьего ребёнка с 1 января 2022 года составит 12 702 рубля вместо 11 902 в прошлом году.

«Выплата на детей от 3 до 7 лет включительно в 2022 году составит: при 100% назначении — 12 702 рублей; при 75% назначении — 9 526,5 рублей и при назначении 50% составит 6 361 рубль», — отметили в правительстве.

По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 489, 367 и 254,5 рубля соответственно. При этом на выплаты претендуют семьи, среднедушевой доход у которых не превышает двух прожиточных минимумов, а на детей от 3 до 7 лет — одного прожиточного минимума.

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