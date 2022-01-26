София, , 11:31 — REGNUM Сразу несколько групп болгарских народных депутатов прошли в зал заседания Народного собрания (парламента) Болгарии, отказавшись предъявлять так называемый «Зеленый сертификат» (документ о вакцинации от COVID-19 или справку об отсутствии соответствующего заболевания). Об этом 26 января сообщает БТВ.

Чиновник Pixelbay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации, 26 января, в первый день пленарного заседания НС, депутаты от оппозиционной партии «Возрождение» проигнорировали требования охраны продемонстрировать указанные документы и, оттеснив проверяющих, расположились на своих рабочих местах. Их примеру последовали и другие народные избранники.

При этом заместитель председателя «Возрождения» Цончо Ганев навал введение практики «Зеленого сертификата» неконституционным. «Мы будем бороться за то, чтобы в здание парламента могли попасть все без исключения граждане», — резюмировал он.

Напомним, масштабные проверки документов о вакцинации в общественных местах по всей Болгарии введены с 24 января нынешнего года. Это связано с резким ростом заболеваемости COVID-19 в стране.