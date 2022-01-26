Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга не была принята ни одна поправка в закон о продлении жилищной программы. Обсуждение законопроекта прошло 26 января на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жилые дома в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

Ко второму чтению подготовили семь поправок. Авторами стали депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов, представитель фракции «Единая Россия» Наталья Астахова, все остальные поправки были выдвинуты фракцией «Яблоко».

В частности, выступая от фракции «Яблоко», Борис Вишневский предложил внести в жилищную программу молодых учёных, кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук до 40 лет.

После обнародования поправок представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что исполнительная власть не поддерживает поправки депутатов. Также в ходе голосования за представленные поправки депутаты не одобрили ни одно предложение.

«В связи с тем, что 31 декабря 2021 года истекает срок действия целевых жилищных программ, многие городские очередники направили обращения в городские органы исполнительной и законодательной власти, обеспокоенные возможным прекращением своего участия. Город держит на особом контроле оказание помощи таким гражданам в решении жилищных вопросов. Будут сохранены действующие механизмы поддержки в этой области», — сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается большое количество очередников. Среди них 42 тысячи семей, четверть из которых составляют молодые. Также Заксобрание планирует решить вопрос расселения коммунальных квартир.