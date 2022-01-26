В ЗакСе Петербурга не приняли ни одну поправку в жилищную программу
Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга не была принята ни одна поправка в закон о продлении жилищной программы. Обсуждение законопроекта прошло 26 января на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ко второму чтению подготовили семь поправок. Авторами стали депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов, представитель фракции «Единая Россия» Наталья Астахова, все остальные поправки были выдвинуты фракцией «Яблоко».
В частности, выступая от фракции «Яблоко», Борис Вишневский предложил внести в жилищную программу молодых учёных, кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук до 40 лет.
После обнародования поправок представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что исполнительная власть не поддерживает поправки депутатов. Также в ходе голосования за представленные поправки депутаты не одобрили ни одно предложение.
«В связи с тем, что 31 декабря 2021 года истекает срок действия целевых жилищных программ, многие городские очередники направили обращения в городские органы исполнительной и законодательной власти, обеспокоенные возможным прекращением своего участия. Город держит на особом контроле оказание помощи таким гражданам в решении жилищных вопросов. Будут сохранены действующие механизмы поддержки в этой области», — сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
На сегодняшний день в Петербурге насчитывается большое количество очередников. Среди них 42 тысячи семей, четверть из которых составляют молодые. Также Заксобрание планирует решить вопрос расселения коммунальных квартир.