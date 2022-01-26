Котельниковский район, , 11:34 — REGNUM Тела двух жителей Ростова-на-Дону обнаружены 26 января на льду Цимлянского водохранилища в Котельниковском районе Волгоградской области.

Прорубь для рыбалки Юлия Невская © ИА REGNUM

Мужчины 23 и 24 лет приехали на рыбалку накануне. Они перестали выходить на связь с родственниками, сестра одного из них обратилась в полицию. Спасатели на судне на воздушной подушке обследовали акваторию водохранилища и обнаружили тела молодых людей в палатке.

По предварительным данным, рыбаки отравились угарным газом — для обогрева они использовали газовую горелку, сообщает издание «В1.ру».