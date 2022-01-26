Москва, 26 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Призывы Минфина РФ не запрещать обращение криптовалют, а регулировать его, вполне разумны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Предложение Минфина вполне разумное. Взять и просто так запретить обращение криптовалют нерационально, да и вряд ли возможно. Я думаю, что такой запрет кончится тем, чем закончилась «война» с Telegram. Обращение криптовалют децентрализовано. Юридически запрет ввести можно, только вот реально фиксировать нарушения запрета технически почти невозможно, — сказал Ковригин. — Регулировать обращение криптовалют проще, хотя тоже несёт в себе немало издержек».

Как пояснил экономист, государству можно и нужно подумать о снижении рисков инвестирования в биткоин и другие криптовалюты.

«Но запрещать — нерационально и вряд ли возможно», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минфине РФ считают, что регулирование криптовалют позволит добиться той прозрачности, которая обеспечит защиту граждан.