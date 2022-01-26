Тирасполь, , 11:29 — REGNUM Молдавию от кровопролития в ходе вооружённого конфликта, развязанного Кишиневом в Приднестровье в 1992 году, спасли российские военные. Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Флаг Молдавии

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«Если бы войну не остановили, погибли бы еще тысячи людей — из Молдавии, очевидно, гораздо больше, чем из Приднестровья. Нападавшая сторона теряет больше», — подчеркнул глава республики.

По его словам, это не было агрессией, а «принуждением к миру». Он подчеркнул, что молдавские политики, которые пытаются представить войну на Днестре в начале 90-х, как агрессию России, должны поблагодарить РФ.

«Поэтому скажите России спасибо, что она спасла и ваши жизни в конечном итоге. Россия поступила как миротворец. Вошли миротворческие силы, начался миротворческий процесс. Это история», — добавил Красносельский.

При этом он добавил, что некоторым легче «рассказать о российской агрессии, это же так удобно в нынешнее время».

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Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время президент Молдавии Майя Санду выступает за полный вывод российских войск с территории страны. Развивая свою идею по выводу российских миротворцев из Приднестровья, Санду заявила, что «урегулирование» ситуации в анклаве «должно базироваться на принципе территориальной целостности и независимости» Молдавии. Россия выступает против вывода миротворцев из Приднестровья.

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