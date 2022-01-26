Тюменский район, Тюменская область, 26 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Под Тюменью введён карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление за подписью главы Тюменской области Александра Моора опубликовано на портале правовой информации.

Pitomcy.net Бешенство

Карантин установлен на территории с координатами: широта 57.008001, долгота 65.569 270 Тюменского района. По данным координатам расположено урочище Боринки рядом с Лебяжьим озером.

В очаге бешенства запрещён отлов и охота на диких животных. Также запрещено посещать карантинную зону посторонним лицам.

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