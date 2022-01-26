Москва, 26 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Объем расчетов в долларах падает по всему миру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в декабре 2021 года юань вышел на четвертое место по объему использования в международных расчетах.

Xuexueyingwen.com Юань

«В числе прочего это связанно с объемом экспортных операций. Китай — промышленная супердержава и может навязывать, в чем проводить платежи. Также нужно понимать, что Китай растет, его ВВП растёт быстрее всех в мире. Учитывается и внутренний оборот денег — он весь внутри Китая в юанях, — сказал Головченко. — Юань — это одна из резервных валют мира. И доля расчётов будет расти из-за роста и самого Китая, и его товарооборота. Не забываем и о том, что США всех достали со своими санкциями. Поэтому некоторые страны полностью стараются уйти от расчёта в долларах. Вот и Россия, может быть, тоже скоро захочет торговать только в юанях из-за рисков заморозки долларовых счётов».

Как пояснил Головченко, объем расчетов в долларах уже падает в мире.

«Это очевидный факт. Так что Китай уже потеснил доллар. Отчасти это как раз идёт из-за санкционной политики США и постоянного желания американского Госдепа всех запугать», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года объем транзакций в цифровых юанях в Китае достиг почти 87,57 млрд юаней.