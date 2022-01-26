Волгодонск, Ростовская область, 26 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области Сергей Макаров назначен сити-менеджером Волгодонска, сообщает городская администрация. Он сменил осуждённогоВиктора Мельникова, передаёт ИА REGNUM.

Чиновник

«С 2017 года Сергей Макаров был заместителем главы администрации города по экономике. А с 20 декабря он исполнял обязанности главы администрации Волгодонска», — уточнили в администрации.

Решение о назначении нового главы администрации Волгодонска принято большинством голосов на заседании Волгодонской городской думы.

ИА REGNUM сообщало, что Виктор Мельников подал в отставку 2 декабря 2021 года. Он указал, что данное решение продиктовано состоянием здоровья. Однако спустя несколько дней чиновнику вынесли приговор по делу о подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

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