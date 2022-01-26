Каир, 26 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун завершил официальный двухдневный визит в Египет. Об этом 26 января сообщает Algerie Presse Service.

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По данным журналистов, в ходе визита Теббун провёл ряд встреч с высокопоставленными египетскими чиновниками, в том числе — со своим коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили ряд вопросов региональной повестки дня, в частности — ситуацию в Ливии.

«Президенты отметили готовность поддерживать все усилия, направленные на обеспечение стабильности, единства и территориальной целостности Ливии, а также на защиту ее национальных институтов. При этом они подчеркнули важность сохранения режима прекращение огня и вывода всех иностранных сил, наемников и боевиков с территории Ливии, особенно с учетом того, что это оказывает прямое влияние на национальную безопасность Египта и Алжира», — цитируют журналисты официальное заявление правительства Египта.