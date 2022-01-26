Джакарта, 26 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Индонезии увеличились число носителей штамма «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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По состоянию на 26 января в Индонезии выявили 1766 носителей штамма «Омикрон». Большинство случаев заражения коронавирусом выявили у граждан, приехавших из Саудовской Аравии, Турции и США.

Министерство здравоохранения Индонезии обратилось к общественности с призывом не выезжать за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции получил ранение во время стычки между жителями двух соседних деревень в Малуку.