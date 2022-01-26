Москва, 26 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Участие детей в создании интернет-блогов приносит им вред, уверены 37% жителей России. Считают, что от видеоблогинга есть вред и польза, 30%. Только пользу видят 11%, ни пользы, ни вреда — ещё 11%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

(сс) NeONBRAND Блогер

Сторонники создания и ведения детьми видеоблогов в интернете полагают, что это форма познания и развития (40%), коммуникативные навыки (19%), способ заработка (17%), самовыражение и творчество (14%).

Противники видеоблогинга среди негативных факторов назвали отсутствие развития и нехватку времени на учебу (19%), нарушение психики ребенка (12%), отсутствие нормального детства (9%), зависимость от интернета (8%) и звездную болезнь (7%).

Опрос по телефону проведен 23 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 80% жителей России хотели бы бросить работу и стать блогерами.

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