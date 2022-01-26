Лос-Анджелес, США, , 11:26 — REGNUM Книжный цикл «Перси Джексон и Олимпийцы» за авторством Рика Риордана получит сериальную экранизацию для сервиса Disney Plus. Об этом 26 января сообщает «Мир Фантастики».

Walt Disney

Сценарий пилотного эпизода пишет сам Риордан совместно с Джоном Стейнбергом («Чёрные паруса»). Писатель также занимает должность исполнительного продюсера.

Напомним, что оригинальный книжный цикл рассказывает о приключениях 12-летнего мальчика, который узнаёт, что он сын греческого бога морей Посейдона. Серия состоит из пяти романов.

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