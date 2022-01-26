Братск, Иркутская область, 26 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Доверчивость оставила жительницу Братска без крупной денежной суммы. Подробности сегодня, 26 января, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В отдел полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили братчанке, что мошенники от ее имени пытаются взять кредит.

Для отмены банковской операции, необходимо было оформить заем на аналогичную сумму. Потерпевшая по рекомендации собеседников сняла полученные кредитные средства и, используя мобильное приложение, перевела всю сумму на указанный звонившими счет. Спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сыщики проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Слюдянском районе Иркутской области на уловку мошенников попалась местная жительница. С неизвестного номера телефона ей тоже позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на нее пытаются оформить кредит.

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