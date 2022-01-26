Рыбинск, Ярославская область, , 11:35 — REGNUM Признанного недобросовестным подрядчика, сорвавшего ремонт проездов к детским садам и школам Рыбинска Ярославской области, могут оштрафовать на 69 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления Федеральной антимонопольной службы.

Ярославское УФАС

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Яравтодор» был признан недобросовестным подрядчиком.

Частично фирма всё-таки смогла завершить работы, однако стоимость невыполненных составила 23 миллиона рублей. В свою защиту подрядчик заявил, что в нужный момент у его поставщика ООО «Порт Переборы» не оказалось щебня.

«Антимонопольная служба критически отнеслась к указанным пояснениям подрядчика: выяснилось, что срок договора с ООО «Порт Переборы», на который ссылался ООО «Яравтодор», истёк ещё в 2020 году, то есть задолго до заключения сорванного контракта, а вопрос о наличии или отсутствии щебня для выполнения ремонтных работ стал прорабатываться подрядчиком только после заключения контракта, тогда как при должной степени внимательности и осмотрительности должен был выяснен ещё до подачи заявки на участие в данной закупке», — разъяснили в региональном УФАС.

По итогу общество наказано лишением права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет. Привлечение к административной ответственности пока под вопросом. Сумма штрафа для подрядчика может составить до 69 миллионов рублей.

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