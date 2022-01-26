«Яравтодор» могут оштрафовать на 69 миллионов рублей
Рыбинск, Ярославская область, 26 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Признанного недобросовестным подрядчика, сорвавшего ремонт проездов к детским садам и школам Рыбинска Ярославской области, могут оштрафовать на 69 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления Федеральной антимонопольной службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Яравтодор» был признан недобросовестным подрядчиком.
Частично фирма всё-таки смогла завершить работы, однако стоимость невыполненных составила 23 миллиона рублей. В свою защиту подрядчик заявил, что в нужный момент у его поставщика ООО «Порт Переборы» не оказалось щебня.
По итогу общество наказано лишением права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет. Привлечение к административной ответственности пока под вопросом. Сумма штрафа для подрядчика может составить до 69 миллионов рублей.