Киев, 26 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Протестная акция украинского движения предпринимателей «SaveФОП» началась у здания Верховной Рады в Киеве. Трансляцию с акции 26 января ведет местный телеканал UkrLive.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

В настоящее время около здания Рады собралось не менее нескольких тысяч сторонников движения с его флагами и другой символикой, которые пытаются прорваться к Раде.

Также около здания украинского парламента собрано большое количество правоохранителей, которые ведут задержания и не сдерживают напор протестующих, пытающихся прорваться к зданию Рады.

При этом улицы в правительственном квартале Киева из-за акции протестов предпринимателей перекрыты.

Отметим, накануне в Киеве также прошла протестная акция движения украинских предпринимателей, которая закончилась столкновениями манифестантов с правоохранителями.