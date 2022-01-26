Париж, 26 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о начале переговоров о вступлении шести стран-кандидатов — Аргентины, Бразилии, Перу, Болгарии, Хорватии и Румынии. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Заседание Совета министров ОЭСР в Париже. 2018 г

Отмечается, что соответствующее решение принял совет ОЭСР, объединяющий представителей 35 стран-участниц организации.

Обсуждение будет включать в себя индивидуальную процедуру для каждой из шести стран-кандидатов. Фиксированного графика обсуждений и процедуры вступления не предусматривается, так как всё будет зависеть от прогресса, которого сможет добиться каждая из стран.