Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Из-за густого тумана и ограниченной видимости в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) задержали несколько авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

В настоящее время задерживаются вылеты в Ташкент, Стамбул, Белгород и Москву. Также отложен приём нескольких воздушных судов.

Ожидается, что густой туман рассеется в ближайшие часы, и аэрогавань продолжит работу согласно расписанию.