Москва, , 11:18 — REGNUM Член Совфеда Эдуард Россель предложил расстреливать педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Эдуард Россель Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Они будут пожизненно сидеть, а мы их будем кормить (в тюрьмах) за счет бюджета. Их надо стрелять», — убежден Россель.

Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила против снятия моратория на смертную казнь.

«Я против смертной казни», — сказала сенатор.

Совфед одобрил закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

Согласно закону, пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

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