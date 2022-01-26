Токио, , 11:18 — REGNUM В Сети появился новый трейлер необычной видеоигры Palworld. Об этом 26 января пишет Game Informer.

Palworld Скриншот с YouTube

Palworld — это многопользовательская игра с элементами выживания в открытом мире, в которой геймеры сражаются друг с другом, заручаясь поддержкой волшебных существ Pals («Приятелей»). Авторы Game Informer описывают её как «покемоны с пушками».

Релиз Palworld ожидается в 2022 году. Игра выйдет на PC.

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