Токио, 26 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер необычной видеоигры Palworld. Об этом 26 января пишет Game Informer.

Скриншот с YouTube Palworld

Palworld — это многопользовательская игра с элементами выживания в открытом мире, в которой геймеры сражаются друг с другом, заручаясь поддержкой волшебных существ Pals («Приятелей»). Авторы Game Informer описывают её как «покемоны с пушками».

Релиз Palworld ожидается в 2022 году. Игра выйдет на PC.