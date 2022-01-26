Великий Новгород, , 11:17 — REGNUM В Новгородской области полицейские во время поисков пропавшей годовалой девочки обнаружили человеческие останки, напоминающие фрагменты костей. Об этом 26 января сообщили в региональном главном управлении СКР.

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«Мать (пропавшего ребенка) и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холм стало известно поздним вечером 25 января.

После чего, для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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