Новосибирск, 26 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Новосибирске универсальный тренировочный зал строящейся многофункциональной ледовой арены подключили к отоплению. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Отметим, что в конце декабря 2021 года тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, тогда же к отоплению подключили малую тренировочну арену. В ближайшее время начнутся отделочные работы.

Также на объекте ведётся кровельные работы на здании основной арены, на двух малых аренах эти работы уже завершаются. Смонтирован каркас уникальных витражей на основной арене, ведётся остекление. На малых аренах витражи уже смонтированы.

Напомним, ледовая арена должна быть готова к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.