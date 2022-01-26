В Ижевске появится Центр уличного баскетбола
Ижевск, 26 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Ижевске к началу осени текущего года планируется создать Центр уличного баскетбола. Соответствующее соглашение было подписано на представителей Российской федерации баскетбола и правительства Удмуртии, сообщил председатель федерации баскетбола Удмуртии Марат Зиятдинов.
Центр будет организован у Дворца детского юношеского творчества. В ее состав войдут три корта для игры в формате 3×3, а также площадка 5×5 с зоной воркаута и трибунами. Многослойное акриловое покрытие позволит проводить соревнования любого уровня.
Новая спортивная площадка будет доступна всем желающим.
ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2021 года Центр уличного баскетбола международного класса открыли в Центральном районе Волгограда. Для любителей спорта подготовили пять профессиональных площадок.
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