Кингисепп, Ленинградская область, , 11:18 — REGNUM Пассажирка маршрутного автобуса погибла в ДТП с грузовым автомобилем в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Смертельное ДТП произошло ранним утром 26 января на дороге от Соснового бора на Вистино, в районе деревни Старое Гарколово. Около 07:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что маршрутный автобус «ПАЗ» совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania.

«В результате произошедшего 62-летняя пассажира автобуса скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не заметил в темноте выступавший почти на метр ковш экскаватора, который перевозили на трале. «ПАЗ» задел его боковой частью, в результате чего погибла пассажирка, сидевшая у окна автобуса. Остальные пассажиры отделались шоком и ушибами.

Добавим, это не первое смертельное ДТП на данном направлении с участием грузовых автомобилей. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 29 ноября на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга 27-летний водитель, управляя взятым в аренду автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman. В результате погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.