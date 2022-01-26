Уфа, 26 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об угрозе применения насилия в отношении представителя власти завершено в Уфе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Tysto Разбитое лобовое стекло

Сообщается, утром 13 августа 2021 стражи порядка г. Уфы поучили информацию о том, что мужчина разбил стекла автомобиля марки «KIA» на улице Менделеева г. Уфы.

Прибыв на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину с гирей и холодным оружием.

«В ответ на неоднократные требования полицейских сложить предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, и прекратить свои противоправные действия, мужчина… направился в сторону представителей власти, высказывая в их адрес угрозы применения насилия. В итоге, одним из полицейских после предупредительного выстрела в воздух, было применено табельное оружие, мужчина был обезврежен, получив огнестрельное ранение брюшной полости, и впоследствии госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 37-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое во время совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в результате ему рекомендовано принудительное лечение.

В настоящее время материалы дело переданы в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.