Москва, 26 января 2022, 11:14 — REGNUM Россия уверенно и спокойно ожидает ответа на «ультиматум» от западных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
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«Мы находимся на переломном этапе, когда возможно все», — отметил Никонов.
При этом он отметил работу МИД России.
«Россия спокойно и уверенно ожидает ответа западных держав. Уверенная сила отличает внешнюю политику России», — сказал парламентарий.
В Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД Сергея Лаврова.
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