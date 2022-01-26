Москва, 26 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Россия уверенно и спокойно ожидает ответа на «ультиматум» от западных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Мы находимся на переломном этапе, когда возможно все», — отметил Никонов.

При этом он отметил работу МИД России.

«Россия спокойно и уверенно ожидает ответа западных держав. Уверенная сила отличает внешнюю политику России», — сказал парламентарий.

В Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД Сергея Лаврова.