Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Автор YouTube-канале Simply & Slick смог пройти игру Halo Infinite на самом высоком уровне сложности, ни разу не получив урона от противников. Об этом 26 января пишет издание PC Gamer.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Каждый раз, когда геймер получал выстрел от противника, он убивал своего персонажа и начинал проходить уровень с последней контрольной точки. Как отмечает сам энтузиаст, самыми сложными в игре оказались именно первые уровни, рассчитанные на обучение и знакомство с Halo Infinite.

На полное прохождение игры в таком формате у него ушло порядка семи часов реального времени.

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