Северобайкальск, Бурятия, , 11:12 — REGNUM Сотни жильцов многоквартирных домов Северобайкальска на севере Бурятии вынуждены жить в промерзающих домах из-за затянувшегося капремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ республики.

Дом в Северобайкальске. Бурятии ОНФ в Бурятии

По контракту подрядчик должен был начать ремонтные работы на Проспекте 60 лет СССР весной, а закончить в июле 2021 года. Однако ремонт затянулся, из-за чего к наступлению холодов была заменена только магистральная труба, а часть работ перенесли на следующий год.

Обеспокоенные жители обратились к общественникам, которые выявили многочисленные нарушения.

«Кроме отставания по срокам, подрядчик некачественно утеплял стены, оставлял зазоры между швами, швы подвального помещения (эти швы подрядчик отказывался утеплять) остались открытыми и т.д.», — отметили в ОНФ.

В результате пострадали более 300 человек, которым приходится отапливать квартиры обогревателями. По словам общественников, трубы в подвалах домов неизолированы, происходят большие теплопотери. Подрядчик объяснил затягивание работ нехваткой рабочих, техники и средств.

После обращения фронтовиков прокуратура внесла компании, а также Фонду капремонта Бурятии представления за отсутствие контроля за проведением ремонтных работ. По этим фактам также возбуждено два административных дела.