Казань, 26 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Татарии жителя Пестречинского района подозревают в убийстве мужчины. Тело 24-летнего жителя города Казани обнаружили вечером 25 января в квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В качестве подозреваемого был задержан 34-летний мужчина, который снимал у погибшего квартиру. Следствием установлено, что работавший риэлтором хозяин квартиры, намеревался продать ее, но подозреваемый отказывался съезжать. В день убийства хозяин в очередной раз потребовал квартиросъемщика покинуть жилище. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой хозяину квартиры были нанесены множественные удары топором. Затем злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 23 января житель Татарии учинил расправу с молодой женой и ее сестрой, а затем покончил с собой.

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