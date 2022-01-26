Владикавказ, , 11:12 — REGNUM В Северной Осетии разоблачили заезжих мошенников, которые под видом проституток зарабатывали деньги. Двое братьев из Пензы представлялись в соцсети ночными бабочками Олей и Юлей. Клиенты, клюнувшие на удочку мошенников, переводили им денежные средства в качестве предоплаты, после чего злоумышленники переставали выходить на связь.

Проститутка Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США

«Два брата в возрасте 23 и 26 лет из Пензенской области разработали прибыльную, но криминальную схему заработка через объявления с фейковых аккаунтов об оказании интимных услуг и с конца ноября прошлого года посредством сотовой связи, имитируя женский голос, принимали звонки от клиентов», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время личности заезжих гастролеров установлены, их задержали. Под натиском неопровержимых доказательств они признались в содеянном и даже показали, как меняли голоса во время телефонных переговоров с «клиентами», падкими на услуги жриц любви.

Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников. За совершенное преступление обоим грозит до пяти лет лишения свободы.