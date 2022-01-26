Лондон, 26 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о разработке Лондоном законопроекта по ужесточению антироссийских санкций. Об этом она сообщила в эфире телеканала Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жёстким», — сказала она.

Трасс добавила, что документ будет представлен в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что западные страны договорились о новых санкциях против России, которые будут самыми тяжелыми за всю историю.

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