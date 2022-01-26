Гонконг, Китай, 26 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Поправки в закон о защите государственной тайны для усиления противодействия шпионажу собираются инициировать власти Гонконга. Об этом 26 января сообщил секретарь (министр) по вопросам безопасности этого автономного района Китая Крис Тан во время своего выступления в Законодательном совете.

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«В действующем законе о гостайне определение шпионской деятельности весьма ограничено. Оно охватывает доступ к запрещенным местам и получение информации, полезной для враждебных сил. Мы считаем, что этих определений недостаточно для борьбы со всеми видами шпионской деятельности и связанными с ней рисками», — сказал он.

При этом Тан уточнил, что, по его мнению, «некоторые страны» делают попытки осуществления деятельности, которая способствует появлению угрозы национальной безопасности в Гонконге.

«Ярким тому примером являются социальные волнения в 2019 году», — пояснил секретарь по вопросам безопасности этого автономного района КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почта Гонконга сообщила, что 4 февраля выпустит набор специальных марок и сопутствующей филателистической продукции на тему зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.