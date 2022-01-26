Ханты-Мансийск, , 11:09 — REGNUM В Югре за сутки на 26 января от COVID-19 излечились 90 человек и стал снижаться коэффициент распространения инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 26 января в Югре выявлено 1113 случаев заражения коронавирусом, на 11 больше, чем днём ранее. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 43 пациента, с симптомами ОРВИ — 1067, и трое бессимптомных. Состояние 54 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лидером по числу заражений коронавирусом в регионе на 26 января является Сургут — 542 случая. Коэффициент распространения инфекции — — 1,97 против вчерашних 2,75. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 34,2%.

С начала пандемии в Югре к 26 января насчитывается 105 735 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 069 пациентов, 2148 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

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