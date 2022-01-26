Ульяновск, 26 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области совершили кражу в больнице. В совершении преступления подозревают безработного мужчину, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Информация о хищении, совершённом в медицинском учреждении посёлка Чердаклы, поступила в полицию 25 января. Под подозрение попал 56-летний безработный, ранее судимый местный житель.

«Со слов задержанного, проходя по коридору больницы он увидел открытую дверь в одно из помещений, откуда забрал глюкометр, бинты и другое имущество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый пытался сбыть украденное прохожим на улице.

Похищенное изъято. По данному факту устанавливаются все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Ульяновской области похитили пожертвования прихожан из одного из сельских храмов. В преступлении подозревают местного жителя, который трудился там разнорабочим.

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