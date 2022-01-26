Астана, 26 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Внутреннее авиасообщение в Казахстане полностью восстановлено. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации республики.

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«В настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам», — отметили в пресс-службе.

Ранее многие рейсы самолётов были отменены из-за беспорядков в стране. Те, кто не смог вылететь в тот период, могут переоформить «пропавшие» билеты на другие даты.

Стоит отметить, что 5 января участники беспорядков захватили аэропорт в Алма-Ате. В ходе захвата никто не пострадал, пассажиры и персонал прятались в ангарах. Самолеты не были захвачены. Погромщики удерживали аэропорт около десяти часов, пока военные его не взяли под контроль.