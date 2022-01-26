Рязань, , 11:19 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора рязанского госпредприятия и его сына, обвиняемых в хищениях имущества на сумму свыше 400 мл рублей, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следователей, руководитель предприятия, занимающегося поставками продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, в 2011 году создал и возглавил организованную группу. В неё на разных этапах входили также его сын, зять и знакомый, занимавшие ключевые руководящие должности на предприятии. С 2012 по 2015 годы сообщники по фиктивным документам «передали» продукцию фирмы подконтрольным лжепосредникам, похитив таким образом 433 млн рублей. В 2014 году сын генерального директора используя похожую схему похитил более 13,5 млн рублей у дочернего общества предприятия.

«Ущерб, причинённый преступлениями возмещён на сумму более 142 млн рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 100 млн рублей. По уголовному делу проведён значительный комплекс следственных действий по восстановлению полностью уничтоженной финансово-хозяйственной документации фирм-лжепосредников, проанализирован большой объём бухгалтерских документов, связанных с деятельностью предприятия, проведён ряд сложных судебных экспертиз», — уточнили в СК.

Обвиняемые свою вину отрицают. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.