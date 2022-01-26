Рязань, 26 января 2022, 11:19 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора рязанского госпредприятия и его сына, обвиняемых в хищениях имущества на сумму свыше 400 мл рублей, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По версии следователей, руководитель предприятия, занимающегося поставками продукции для организаций нефтедобывающей промышленности, в 2011 году создал и возглавил организованную группу. В неё на разных этапах входили также его сын, зять и знакомый, занимавшие ключевые руководящие должности на предприятии. С 2012 по 2015 годы сообщники по фиктивным документам «передали» продукцию фирмы подконтрольным лжепосредникам, похитив таким образом 433 млн рублей. В 2014 году сын генерального директора используя похожую схему похитил более 13,5 млн рублей у дочернего общества предприятия.
Обвиняемые свою вину отрицают. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.