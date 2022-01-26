Аксайский район, Ростовская область, 26 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с пятью погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла на трассе в Аксайском районе в августе 2021 года. Перед судом предстанет 55-летний мужчина, который, как полагают следователи, уснул за рулём автомобиля «КамАЗ» и спровоцировал массовое ДТП.

В результате от полученных травм скончались пять человек, в том числе десятимесячный ребёнок и 12-летняя девочка. Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы.

Материалы уголовного дела переданы в суд.